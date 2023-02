Sousse: Programme de tri sélectif des ordures ménagères recyclables

La mairie de Sousse a entamé la mise en place du programme de tri sélectif des ordures ménagères recyclables (bouteilles en plastique et boites en aluminium).

Mohamed Ikbel Khaled, maire de Sousse, a appelé les habitants et les commerçants de la Médina à s’engager dans ce projet en conservant les déchets recyclables et en les mettant dans des sacs poubelles, ajoutant que le transport des poubelles sera assuré deux fois par semaine (mardi et vendredi).

Le programme de tri sélectif des déchets recyclables s’inscrit dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement et concerne, actuellement, les quartiers de Sidi Abdelhamid, Khezama et Sahloul.

