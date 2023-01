Sport/Justice : le président de l’O. Sidi Bouzid maintenu en garde à vue

Le Président de l’Olympique Sidi Bouzid et deux autres personnes ont été maintenus en garde à vue, tandis que trois autres individus ont été interpelés, et ce pour des suspicions liées au blanchiment d’argent, à la consommation de substance illégale, aux jeux de hasard, au trafic d’antiquités et à l’atteinte aux bonnes mœurs, annonce le premier adjoint du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sidi Bouzid et son porte-parole officiel, Jaber Ghnimi, à l’agence TAP.

« Des morceaux de cannabis, un certain nombre de pièces de monnaies antiques et une importante somme d’argent ont été saisis », ajoute la même source qui précise que la brigade des recherches et de l’inspection de Sidi Bouzid s’est engagée à poursuivre l’enquête pour découvrir le reste des personnes impliquées.

- Publicité-