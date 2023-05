Sports aériens – 6e Rallye international des ULM : reprise des courses après 4 jours de suspension suite à un accident mortel

Le 6e rallye international des ULM (aéronef ultra-léger motorisé) a repris ses activités ce mercredi depuis l’aéroport international de Tozeur-Nefta en direction de Zarzis, pour boucler les étapes restantes de la course, avec la participation de 24 pilotes de plusieurs nationalités, apprend-on auprès du président de la fédération tunisienne des sports aériens et activités associées, Maher Attar.

Le rallye a été suspendu pendant quatre jours, depuis samedi dernier, suite au crash de deux avions causant la mort de deux participants et la blessure de deux autres, de nationalité française, avec des blessures légères.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Maher Attar a indiqué que les avions participants ont décollé ce mercredi successivement de l’aéroport international de Tozeur-Nefta pour une étape allant de Tozeur vers Zarzis, avant de se poursuivre de Zarzis vers Kerkennah, puis de Siliana vers Zaghouan pour conclure cette manifestation internationale qui vise à promouvoir les sports aériens en Tunisie et à inciter à la découverte du pays.

La même source avait précédemment précisé que le rallye n’a pas connu de défaillances au niveau de l’organisation, après avoir obtenu les licences nécessaires des ministères du Transport, de la Défense Nationale, de l’Intérieur et de Jeunesse et des Sports, et assuré la révision quotidienne des avions avant le vol.

Il avait également regretté la publication de photos des pilotes qui avaient péri dans l’accident des deux avions légers, ce qui contredit, avait-t-il souligné, les principes humanitaires de respect des morts, les procédures légales et le respect des familles des défunts.

Le président de la fédération avait également affirmé son intention de poursuivre ceux qui avient pris et publié des photos des cadavres de l’accident survenu samedi à Chott El Djerid.

