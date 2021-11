Stabilité en vue en Europe, le pétrole baisse

Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement jeudi, la baisse des cours du pétrole ne semblant apaiser que partiellement les craintes liées à l’inflation, qui ont de nouveau fait reculer Wall Street et Tokyo.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,07% pour le Dax à Francfort mais un repli de 0,08% pour le FTSE 100 à Londres et une ouverture stable pour l’EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il devrait débuter sur son niveau de clôture de la veille selon les premières indications disponibles.

L’administration américaine a sollicité plusieurs pays grands consommateurs de pétrole, dont la Chine, l’Inde et le Japon, pour qu’ils puisent dans leurs réserves stratégiques de pétrole dans le cadre d’une démarche coordonnée visant à faire baisser les prix de l’énergie, a appris Reuters de plusieurs personnes au fait de la question.

L’information favorise le repli du prix du baril, au plus bas depuis six semaines. Mais ce mouvement est loin d’être suffisant pour apaiser les inquiétudes lancinantes liées à la hausse générale des prix et aux goulets d’étranglement qui perturbent l’approvisionnement des entreprises et menacent leurs marges bénéficiaires.