STAFIM prépare la 308

Le groupe STAFIM a inauguré aujourd’hui sa nouvelle agence 2SAuto, agréée Peugeot et Citroën ainsi que son premier HUB régional de ventes multimarque de pièces de rechange à Messadine, route de Msaken. Présidée par Abderrahim Zouari, Vice-président du Groupe Stafim, l’inauguration officielle s’est déroulée en présence des porteurs du projet 2Sauto, des responsables du Groupe Stafim et Stellantis ainsi que des clients et professionnels de différents secteurs.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de STAFIM au niveau de la vente de véhicules neufs multimarque et la mise en place des HUBs Distrigo spécialisés dans la vente des Pièces de rechange multimarque. Pour lesdeux showrooms, le premier consacré à la vente de véhicules Peugeot et le deuxième aux véhicules Citroën. Les deux espaces s’étendent sur une superficie totale de 2000 m² qui permet d’exposer tous les modèles des 2 Marques comme la Nouvelle Peugeot 308 qui va être bientôt être lancée en Tunisie.