STARZPLAY renforce son partenariat avec Ooredoo Tunisie

Le service de vidéo à la demande par abonnement à la croissance la plus rapide de la région, a renforcé son partenariat existant avec Ooredoo Tunisie, la première entreprise privée de télécommunications ; cela afin d’offrir à ses clients, dans le cadre d’un pack groupé, l’accès aux chaînes additionnelles de la plateforme, UFC et discovery+, en plus de l’abonnement STARZPLAY.

Poursuivant l’expansion de sa portée dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), le partenariat permet désormais aux abonnés de Ooredoo Tunisie d’accéder aux chaînes additionnelles de la plateforme en plus d’un large éventail de contenus incroyables par le biais de forfaits à valeur ajoutée offerts par le fournisseur de télécommunications. Ils peuvent profiter de l’offre de divertissement passionnante de STARZPLAY à vie, car les services seront automatiquement renouvelés et resteront en vigueur tant que le forfait sera actif.

Raghida Abou-Fadel, vice-présidente senior des ventes et du développement commercial, chez STARZPLAY, adéclaré : « Notre partenariat avec Ooredoo Tunisie souligne notre engagement à vouloir offrir notre contenu à davantage de personnes dans la région MENA. STARZPLAY dispose d’un impressionnant catalogue de contenus, y compris nos dernières chaînes telles que discovery+, UFC et BluTV. Grâce aux forfaits à valeur ajoutée de Ooredoo Tunisie, ses abonnés peuvent profiter de STARZPLAY sans frais supplémentaires. La Tunisie est un marché important pour nous, et nous sommes convaincus que la poursuite de notre partenariat nous permettra de renforcer davantage notre portée sur le marché. »

Mustapha Ben Ghachem, directeur VAS et contenu, chez Ooredoo Tunisie a ajouté : « Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec la principale plateforme de streaming de la région afin d’offrir des avantages supplémentaires à valeur ajoutée à nos clients. Les consommateurs d’aujourd’hui recherchent un accès facile et pratique aux services et le fait de regrouper nos offres avec des partenaires ayant le même ADN nous aide à attirer de nouveaux clients ainsi qu’à fidéliser les clients existants. Nous espérons que nos clients apprécieront les nouveaux services complémentaires de STARZPLAY car nous continuons à faire évoluer nos offres afin de leur offrir des expériences pertinentes et inégalées. »

Les clients de Ooredoo Tunisie qui optent pour les forfaits XGO auront accès à STARZPLAY ainsi qu’à ses chaînes additionnelles UFC et discovery+ sans frais supplémentaires. STARZPLAY offre des divertissements pour toute la famille, notamment des films hollywoodiens et arabes, des séries TV, des documentaires, des divertissements pour enfants et du contenu original.

STARZPLAY propose des milliers de titres premium, tels que des séries originales à succès comme Baghdad Central, Power, Vikings, Walker, The Flash, Your Honor, My Hero Academia, et des séries classiques très appréciées comme The Big Bang Theory, The Office, The Good Doctor et Grey’s Anatomy. Vous y trouverez également les plus grands blockbusters hollywoodiens et du contenu arabe très récent, ainsi que le contenu exceptionnel de ses chaînes additionnelles, comme Francesco (un documentaire discovery+ Original), Wildest Middle East, Surviving Joe Exotic, Wheelers Dealers, Fast N Loud, 90 Day Fiancé [franchise complète], Fatafeat et bien d’autres encore.