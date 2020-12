Stratégie maritime : Le ministère du Transport est prêt à coordonner avec le secrétariat général des affaires maritimes

Tous les services du ministère du Transport et de la logistique sont prêts à coordonner avec le secrétariat général des affaires maritimes, d’autant plus que la Tunisie dispose de plusieurs attributs qui peuvent être exploiter en vue de créer de la valeur ajoutée dans le cadre d’une stratégie maritime intégrée, a indiqué le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk.

Chakchouk qui s’est entretenu, vendredi, avec la chargée du secrétariat général des affaires maritimes au sein de la Primature, Asma Shiri, a souligné que cette stratégie vise principalement à développer l’économie bleue tout en fixant des priorités et en mettant en place des programmes d’action, en coordination avec tous les ministères et les structures nationales intervenantes dans les activités maritimes, précise un communiqué publié par le ministère sur sa page Facebook.

Le ministre a évoqué certains programmes autour desquels le ministère et le secrétariat général des affaires maritimes pourraient coopérer , tels que le renouvellement de la flotte nationale de la marine marchande, la fabrication et la maintenance des navires et les projets d’infrastructure portuaire.

De son côté, Shiri a évoqué le programme d’action du secrétariat général des affaires maritimes, au cours de la prochaine période, soulignant l’importance du secteur du transport maritime et portuaire dans les domaines économiques et sociaux en Tunisie et son rôle primordial dans le développement et l’attraction des investissements étrangers.