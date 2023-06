Succès d’une première autogreffe de moelle osseuse au service d’hématologie clinique au CHU Hedi Chaker à Sfax

Suite au succès de la première autogreffe de moelle osseuse effectuée au service d’hématologie clinique au centre hospitalier universitaire (CHU) Hedi Chaker à Sfax, une cérémonie a été organisée vendredi en l’honneur du personnel médical, paramédical et administratif du service.

Selon un communiqué publié par le ministère de la Santé, cette opération a été réalisée avec succès par l’équipe du service d’hématologie clinique au centre hospitalier universitaire (CHU) Hedi Chaker à Sfax, dirigée par Moez Elloumi et l’équipe du Centre régional de transfusion sanguine, dirigée par Ikram Ben Amor ainsi que l’équipe du service de radiothérapie de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba, dirigée par Jamel Daoud et ce, en coordination avec le Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes, le Centre national de transfusion sanguine, le Centre national de greffe de la moelle osseuse et plusieurs organisations de la société civile.

D’après la même source, le patient ayant bénéficié de l’autogreffe s’est rétabli et a quitté l’hôpital.

Par ailleurs, les greffes de moelle osseuse se poursuivront dans la région de Sfax en faveur des patients inscrits sur la liste d’attente.

