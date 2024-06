Sueprcoupe de Tunisie 2021-2022: La finale ESt-CSS aura lieu d’ici fin juin

Le président de la commission du championnat et de la coupe au sein de la Fédération tunisienne de football (FTF), Amine Mougou, a indiqué que le match de la surpercoupe de Tunisie, édition 2021-2022, entre l’Espérance de Tunis et le Club sportif sfaxien aura lieu d’ici la fin du mois de juin en cours.

Dans une déclaration faite lundi à la TAP, Mougou a expliqué que la surpercoupe reportée au titre de la saison 2021-2022 « devra être disputée avant la fin juin afin de clore toutes les compétitions en suspens avant le dénouement de l’actuelle saison sportive ».

Et le responsable de préciser que la date du 28 juin n’est pas encore officielle, puisque deux autres dates sont envisageables et la question sera tranchée par le Bureau fédéral.

Pour rappel, l’Espérance ST et le CS Sfaxien sont « out » de la coupe de Tunisie 2023-2024 dont la finale est programmée pour le 30 juin en cours.

