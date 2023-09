Suspension de la cotation des titres de SOTIPAPIER, à partir de jeudi

La cotation des titres de la Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER) est suspendue à partir du 28 septembre 2023, et ce, à la demande de la société, a annoncé la Bourse de Tunis, jeudi.Il importe de rappeler que SOTIPAPIER avait souligné, mardi, dans un communiqué, publié sur le site de la Bourse, que l’activité de son usine a été suspendue, suite à un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du lundi 25 septembre 2023. » Pour des raisons de sécurité, les installations et les équipements de production ont été immédiatement arrêtés afin de les protéger du risque électrique « , a précisé la société.Et d’ajouter que » Tous les efforts sont mis en œuvre pour retrouver une activité normale dans les plus brefs délais « .

