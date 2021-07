Suspension de l’activité de l’ATTT à l’Ariana pour contamination d’employés

L’Agence technique des transports terrestres (ATTT) a annoncé, mardi, une suspension provisoire des activités de sa direction régionale à l’Ariana, du 7 au 9 juillet 2021, à cause de de la contamination au coronavirus de cadres et agents au sein de cette direction.

Le Centre de visite technique et de contrôle de véhicule à El Bokri, à l’Ariana, continuera, toutefois, à fournir ses prestations d’une façon ordinaire et que les examens pratiques pour l’obtention du permis de conduite ne seront pas interrompus, a tenu à préciser l’agence, dans un communiqué.

