Suspension de l’activité du Tribunal de première instance de Tunis pour 3 jours

L’activité du Tribunal de première instance de Tunis a été suspendue pour une période de trois jours renouvelables à cause de l’apparition de plusieurs cas positifs de coronavirus parmi les magistrats, administratifs et agents de sécurité, a annoncé son porte-parole officiel Mohsen Dali.

Les affaires urgentes et pressantes sont exclues de cette décision, a-t-il précisé dans une déclaration à l’agence TAP.

L’activité de la Cour d’appel de Tunis a également été suspendue hier pour une semaine en raison de la hausse des cas positifs parmi le personnel. Toutes les audiences civiles, urgentes, judiciaires et pénales ainsi que les chambres d’accusation et les séances de prestation de serment sont suspendues à l’exception des affaires pressantes et des recours et décisions concernant les personnes recherchées.