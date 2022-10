Syndicat du secondaire : menace de nouvelles actions de pression

Après la décision portant sur la rétention des notes du premier trimestre de l’année scolaire en cours (2022/2023), le syndicat de l’enseignement secondaire pourrait envisager l’engagement d’autres actions de pression sur l’autorité de tutelle au cours de la Commission administrative que la Fédération générale de l’enseignement secondaire compte tenir dans les prochains jours, a déclaré son secrétaire général, Lassâad Yacoubi, dans un entretien avec le journal Al Chourouk de vendredi 28 octobre.

« Nous avons des revendications spécifiques, a-t-il dit, mais le gouvernement refuse, en ce moment, d’engager des négociations sur des questions ayant des incidences financières. Or, les revendications spécifiques n’ont pas de rapport avec l’accord général sur les augmentations salariales dans la fonction publiques et sont toujours sur le tapis. Aussi, la Commission administrative de la Fédération de l’enseignement secondaire sera amenée à prendre de nouvelles mesures de pression, du moment que le gouvernement et le ministère de l’éducation n’ont pas fait preuve de sérieux en ce qui concerne la reprise de négociations à ce propos.

Selon le responsable syndical, ces revendications spécifiques concernent le doublement de l’indemnité spécifique, le doublement de la prime de la rentrée scolaire et l’octroi de cette dernière prime aux directeurs et censeurs des établissements secondaires.