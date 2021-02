Synergie interdépartemental inédite d’associations du val d’Oise et de la Saint-Denis, au chevet de plusieurs causes

Génération Entraide, Au delà des murs, Alter’nature, Dema 93 se sont portés au secours de plus 300 personnes en détresse. Ce dimanche 31 janvier 2021, Hamichi Sadi, Karim Mimouni, Goran Kaymak, Cissé et Brahim Kanouté, présidents respectifs des associations « Génération Entraide », « Au delà des murs », « Alter’nature » et « Dema 93 » ont scellés un partenariat inter départemental en distribuant plus de 300 colis alimentaires et d’hygiène à des personnes en détresse, créant ainsi une synergie associative inédite entre le Val d’Oise et la Seine-Saint-Denis.

- Publicité-

GÉNÉRATION ENTRAIDE œuvre dans des actions humanitaires,pour la cause animale, l’écologie et la citoyenneté.

Au-delà des murs œuvres pour tous ce qui touche à l’handicape le droit l’accès la sensibilisation.

Alter’Nature œuvre pour le bien être étudiant via des épiceries solidaire.

Dema93 œuvre dans des actions humanitaires.

« En réunissant ainsi nos associations fortes de leurs particularités, notre champ d’action, et notre force de frappe s’en retrouve renforcées et nous pouvons ainsi aider plus de personnes en détresse » Hamichi Sadi C’est ainsi que ce dimanche Génération Entraide, Au delà des murs, Alter’nature, Dema 93 ainsi que tous leur bénévoles avec la participation de madame la Maire de Drancy Aude Lagarde venue apporter son soutien active dans cette action de solidarité, ont distribués à plus de 300 nécessiteux d’un foyer du bailleur social Coallia des colis alimentaires et d’hygiène.

Ces personnes en très grande détresse sans ressources et vivant pour la plupart de petits travaux, ont vu leur situation s’aggraver depuis le premier confinement jusqu’à se trouver dans un état d’extrême pauvreté, ne mangeant plus à leur faim…

Le collectif nous a promis bien d’autres grandes actions d’envergure ce vendredi 5 février 2021, ils seront très bientôt au chevet des étudiants du campus universitaire Paris 13.