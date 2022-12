Taboubi: La situation est devenue «insupportable»

Le bureau exécutif élargi de l’UGTT s’est réuni, mercredi, sous la présidence de son secrétaire général, Noureddine Taboubi, pour discuter de la situation générale et de la situation syndicale, selon le site Echaab News.

Taboubi a déclaré que la réunion intervient sur fond de situation sensible et complexe devenue insupportable, dictant la nécessité d’une discussion syndicale afin de proposer des alternatives et des visions à la faveur desquelles sera développée la stratégie du syndicat pour la prochaine étape.

Il a ajouté que la faible participation aux élections législatives a rang de position populaire et non d’une réponse aux appels des composantes de l’opposition, soulignant que l’affirmation de certains selon laquelle la participation est faible du fait que les électeurs ont répondu à leurs appels est une erreur.

Taboubi a parlé de l’existence de divergences entre le syndicat et le gouvernement à propos de plusieurs dossiers, indiquant que le gouvernement tente d’accréditer l’idée que le syndicat est d’accord avec son programme économique et profite de chaque réunion avec les dirigeants du syndicat capter une « photo de famille » et « marketer » un accord erroné et inexistant.

Le secrétaire général de l’Union, selon la même source, a déclaré qu’il faut lire la réalité en profondeur, soulignant la nécessité d’élaborer des options et insistant sur la nécessité pour le syndicat de jouer son rôle national historique.