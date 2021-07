Taboubi : « Les couteaux sont tirés sur l’UGTT »

Commentant la polémique sur le feu vert donné à l’UGTT pour la tenue de son congrès extraordinaire non électif, le secrétaire général de l’Organisation ouvrière, Noureddine Taébboubi, a affirmé que « les couteaux sont tirés sur l’Union qui est clairement visée ».

Il s’est demandé comment « une organisation qui a vocation à défendre les droits économiques et sociaux, les libertés publiques et individuelles et l’humanité prendrait le risque de mettre en danger la vie des citoyens ».

Ila estimé que le boucan qui enfle sur la tenue du congrès est une »tempête dans un verre d’eau qui sert de couverture à l’échec du gouvernement dans l’importation des vaccins », se posant la question de savoir « si le confinement global existe réellement dans le pays ».

Dans une déclaration à Mosaïque fm, Tabboubi a souligné que l’UGTT a écrit aux organisations internationales et n’épargne aucun effort pour amener les vaccins à partir de la semaine prochaine.