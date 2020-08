Taboubi : « L’UGTT, rempart infranchissable face aux choix des frères [musulmans] »

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, s’en est pris de nouveau, mercredi, à ceux qu’il a qualifiés de « conspirateurs contre son organisation, qui pratiquent la politique d’affamement et de paupérisation, la politique des axes, et qui s’offusquent de la volonté syndicale inébranlable ».

Il a ajouté que l’UGTT sera à l’avant-garde des forces nationales, démocratiques et progressistes, acquises à l’essence civile de l’Etat au service de l’ajustement de la boussole sur les choix nationaux, affirmant que l’UGTT sera « un rempart infranchissable face aux choix des « frères [musulmans] ».

Taboubi a ajouté que la Tunisie a traversé une décennie stérile durant laquelle ont été marginalisés tous les villages et les villes avec un recul de la croissance et des chiffres alarmant aux plans, économique et social.