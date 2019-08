Tamarziste achète du UBCI à tour de bras

On apprend, par le biais de deux déclarations d’opérations significatives sur le capital de la banque UBCI, qu’à travers son bras droit Zakaria Belkhouja, l’homme d’affaires Mehdi Tamarziste est en train d’acheter des actions UBCI à tour de bras. Ce sont ainsi huit achats d’un total de 48.802 actions UBCI, conclus entre le 9 et le 26 août 2019, pour un montant global de 1,456 MDT. C’est ensuite, un achat de 20.500 nouvelles actions UBCI, pour un total de 616.435 DT qui est déclaré ce mardi 27 août 2019. Au total, Mehdi Tamarziste aura acheté pour 2,073 MDT d’actions UBCI. Avant ces achats, le groupe Tamarziste détenait 11,95 % du capital de l’UBCI et se trouvait être le plus important actionnaire tunisien dans cette banque filiale de la française BNP Paribas.