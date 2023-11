Le PDG d’une agence de voyages en ligne, Tarek Lassadi, a indiqué, dans une déclaration sur Mosaique Fm, ce mercredi 29 novembre 2023, l’importance du tourisme, qui est l’un des secteurs les plus importants qui jouent un rôle important dans la rotation de l’économie, en tant que source de revenus dans l’économie.« Malgré l’importance de ce secteur, la Tunisie ne fabrique rien à partir de fournitures touristiques et hôtelières, et importe tout », a-t-il déclaré, ajoutant que la Tunisie est le meilleur pays touristique au monde en termes de potentiel naturel, mais n’encourage cependant pas le tourisme, soulignant que ses lois sont dépassées.Il a déclaré que le pays le plus attractif pour les touristes est la France, tandis que la Turquie demeure « une destination pour ceux qui n’ont pas de destination », occupant la neuvième place.