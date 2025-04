Tarifs douaniers de Trump : L’Egypte tire son épingle du jeu !

L’Egypte est parmi les pays les moins affectés par les tarifs douaniers imposés la semaine passée par l’Administration Trump, n’étant soumise qu’à un prélèvement de 10 % (les tarifs les moins élevés imposés par les Etats-Unis). Elle ne perd pas des avantages compétitifs comme d’autres pays. Au contraire, l’imposition de taux plus élevés sur d’autres pays pourrait rendre les exportations égyptiennes aux Etats-Unis plus compétitifs. Les exportations égyptiennes vers la plus grande puissance économique mondiale se concentrent dans 4 catégories, à savoir le textile et prêt-à-porter, qui représente plus que la moitié des exportations, le fer et l’acier, sur lequel Trump a imposé des tarifs universels de 25 %. En troisième rang viennent les tapis, et en quatrième les fruits et les légumes.

Mohamed Shadi, économiste au Centre de la pensée et des études stratégiques, dit que, selon les calculs de son équipe, l’Egypte peut accroître ses exportations vers les Etats-Unis en prêt-à-porter et textiles par 417 millions de dollars, soit une hausse de 37 %. « Les importations américaines en textile et prêt-à-porter sont estimées à 34 milliards de dollars. Nous arrivons en 18e position des pays exportant ces produits aux Etats-Unis, les 17 qui nous précèdent sont sujet à des douanes plus élevés », explique Shadi. « Nos produits deviendront plus compétitifs, l’Egypte peut prendre une plus grande part du marché américain. Au cas où on jugerait ces estimations trop optimistes, le pire sera que nous ne serons pas affectés », assure Shadi.

- Publicité-