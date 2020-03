Tataouine-El Kamour: Grève régionale du 16 mars 2020 maintenue

La grève régionale générale prévue lundi 16 mars est maintenue, soulignent, dimanche, Tarek Hadded et Dhaou El Ghoul, au nom des protestataires d’El Kamour, dans une vidéo publiée, dimanche, sur la page officielle de la coordination du mouvement.

Tout en maintenant la grève régionale, les protestataires ont décidé l’annulation du rassemblement prévu lundi 16 mars, en réaction à la “vague de peur” qui sévit en Tunisie et dans le monde contre la propagation du Covid-19, selon leurs dires.

Ils ont, par ailleurs, souligné la poursuite de leur sit-in dans la tente installée, au centre-ville de Tataouine, appelant la direction régionale de la santé à la désinfecter.

Le bureau régional d’Ennahdha à Tataouine avait diffusé, vendredi, sur les réseaux sociaux, une motion de soutien à la grève générale régionale, appelant le gouvernement actuel à mettre en application les anciens accords d’El Kamour, dans le cadre de la continuité de l’Etat. Il a, dans ce cadre, appelé ses adhérents à participer à la grève de lundi.

Dans le même contexte, l’Union Régionale du Travail (URT) et l’Union des Travailleurs de Tunisie (UTT) ont exprimé, dans des motions publiées, vendredi dernier, leur soutien, respectif, au mouvement de protestation, en invitant leurs adhérents à faire réussir la grève générale régionale. De même l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a appelé ses adhérents à la grève.