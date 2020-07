Tataouine: Grève générale dans les institutions publiques

Une grève générale ouverte est décrétée à partir d’hier vendredi dans le gouvernorat de Tataouine en réponse à l’appel de l’Union Régionale du Travail et de la Coordination du sit-in El Kamour.

Les institutions et administrations du secteur public étaient fermées dans la région sauf les hôpitaux et les établissements où se déroulent les examens nationaux.

Cette grève est décidée pour protester contre les mesures » insatisfaisantes » annoncées par le conseil ministériel tenu mercredi dernier pour discuter de la situation au gouvernorat de Tataouine.

Dans le cadre de ce mouvement de protestation, un arrêt de la production dans les champs pétroliers et gaziers est également prévu à partir de demain samedi 4 juillet.

Les protestataires dénoncent la poursuite de la politique d’atermoiement adoptée par des autorités envers les revendications des habitants de la région portant notamment sur la création de l’emploi et du développement.