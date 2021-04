Les services administratifs ont été suspendus dans la matinée de ce jeudi 29 avril 2021, dans toutes les recettes des finances et les bureaux de contrôle fiscal, dans le gouvernorat de Tataouine et ce, suite à la grève ouverte des agents et des cadres.

Le secrétaire général du syndicat de base des agents financiers de Tataouine, Mekki Ghbara, a affirmé à Mosaïque fm que la grève vient suite au silence opposé à leurs revendications.

