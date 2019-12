Tataouine: Transfert de lait pour la 1ère fois vers le Centre et le Nord

Pour la première fois dans le gouvernorat de Tataouine, un transfert de lait produit sur place est effectué vers les régions du centre et du nord.

En effet, environ 7 mille litres de lait collectés dans le village de Karchaou dans la délégation de Smâr (gouvernorat de Tataouine) ont été transportés, mercredi matin, vers le plus proche centre de conditionnement de lait à Regueb (Gouvernorat de Sidi Bouzid, région située au centre du pays).

“Cette opération de transfert est la première du genre dans la région “, s’est félicité le membre de la coopérative “Al-Khayratt” de Karchaou, Saad Majdoub estimant l’opération comme un démarrage “prometteur” du centre de collecte de lait du village.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Majdoub a fait savoir que la coopérative s’est engagée à collecter une importante quantité de lait de chèvre, dans trois points, à Ksar Hadada, Bir Lahmar et Smâr, dans le cadre du programme d’autonomisation économique des femmes rurales, en plus de la collecte de lait de chamelle.

Il a précisé, à ce sujet, que la citerne utilisée pour le transport de lait est compartimentée en trois parties permettant de contenir, séparément, du lait de vache, de chèvre et de chamelle.