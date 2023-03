Plus de 8MD pour un projet de valorisation de l’élevage ovin à Remada

Un projet de valorisation de l’élevage ovin sera réalisé dans la localité El Achouch relevant de la délégation de Remada (Gouvernorat de Tataouine) moyennant une enveloppe de plus de 8 millions de dinars.

Financé par la coopération italienne, le projet de valorisation de l’élevage ovin comporte l’octroi de 300 têtes de chèvres laitières, la création d’une unité de production de fromage en plus d’un abattoir moderne.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le délégué de Remada, Ramzi Zarkane a indiqué qu’une délégation de la coopération italienne a visité la localité d’El Achouch et ont pris connaissance du terrain offert par les citoyens pour la réalisation de l’unité de fabrication du fromage.

De son côté, le chargé du projet au sein de l’Office de Développement du Sud, Chaker Sellami a indiqué à la TAP que des sessions de formation seront organisées au profit des éleveurs avec un appui dans l’octroi du fourrage dans une 1ère phase signalant que plus de 1500 tête de race ovine ont été distribuées jusqu’à maintenant dans le cadre du projet.

Selon la même source, le taux d’avancement des travaux de la réalisation de l’abattoir a atteint 25%.

