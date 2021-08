Taux de chômage quasiment stable à 17,9% au 2ème trimestre 2021

-Le taux de chômage reste quasiment stable à 17,9 % (contre 17,8% au premier trimestre). Le nombre de chômeurs estimé pour le 2e trimestre 2021, s’établit à 746,4 mille du total de la population active, contre 742,8 mille chômeurs pour le premier trimestre.

Selon les dernières statistiques de l’Institut National de la Statistique, au deuxième trimestre 2021, le taux de chômage a augmenté de 0,4 point pour les hommes et diminué de 0,2 point pour les femmes, pour atteindre, respectivement, 15,4% et 23,6%. Pour ce qui est de l’emploi, le nombre global des occupés recule à son niveau du deuxième trimestre de 2020, il s’établit à 3406,9 mille, au deuxième trimestre 2021, contre 3428.8 mille au premier trimestre de 2021, soit une diminution de 21,9 mille. Cette population se répartit entre 2416 mille hommes et 990,9 mille femmes.Toujours selon la même source, l’effectif de la population active en Tunisie a atteint 4153,3 mille au cours du 2e trimestre 2021 contre 4171,6 mille au 1er trimestre 2021, soit une régression de 183 mille personnes. Par conséquent, le taux d’activité a diminué pour atteindre 47% au deuxième trimestre 2021, soit 0,5 point de moins qu’au premier trimestre.La population active se répartit en 2856,4 mille hommes et 1296,8 mille femmes. Le taux d’activité est estimé à 66,5% chez les hommes et 28,6% chez les femmes.