Taux de confiance : Saïed en tête et Fakhfakh perd 20 points !

Selon le baromètre politique réalisé ce mardi 18 août 2020, par Sigma Conseil en coopération avec le journal “Le Maghreb”, le président de la République, Kaïs Saïed bénéficie de la meilleure cote de popularité avec 54% des personnes sondées.



En effet, l’ex-ministre de la santé, Abdellatif Mekki a perdu un point par rapport au mois de juillet mais reste deuxième avec un taux de confiance de 43%.

Le député Safi Saïd arrive troisième avec 28% suivi de l’ex-président de la république, Moncef Marzouki (23%) et de la présidente du Parti destourien libre Abir Moussi (21%).



Quant au chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyès Fakhfakh, il a perdu 20 % par rapport au mois de juillet et pointe désormais à la 7e place avec 13%.

Par ailleurs, le président de l’ARP et du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi est en tête des personnalités auxquelles les personnes sondées ont le moins de confiance (67%). Il est suivi du président de Tahya Tounes, Youssef Chahed (60%), du secrétaire général du parti des travailleurs, Hamma Hammami et Nabil Karoui (59% chacun) et puis du dirigeant d’Ennahdha Ali Laârayedh et de la présidente du PDL, Abir Moussi avec 54% chacun, rapporte Mosaique fm.