Tchad: Le gouvernement essaie de mobiliser des fonds pour l’organisation des élections

Le Tchad a besoin de plus de 260 millions de dollars pour organiser les élections présidentielle et législatives en 2024, soit près de 160 milliards de francs CFA. En marge de l’Assemblée générale des Nations unies, deux ministres tchadiens ont fait un point d’étape à New York lors d’une réunion sur la transition en cours dans le pays, avec pour objectif de mobiliser des fonds.

Le chef de la diplomatie tchadienne Mahamat Saleh Annadif a défendu le déroulement actuel de la transition, et notamment le projet de Constitution qui doit être soumis à référendum en décembre prochain, et qui selon lui permettra le « partage des richesses » dans le pays, grâce à la création de collectivités autonomes.

Le budget du référendum, approvisionné par la communauté internationale, est jusque-là supérieur à 53 milions de dollars selon le gouvernement. Il demande désormais aux partenaires de poursuivre leur « engagement » sur les élections , présidentielle et législatives que le Tchad doit organiser l’an prochain. Des scrutins pour lesquels le soutien est pour le moment « trop timide », estime le ministre de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, Moussa Batraki.

Celui-ci a chiffré ce cycle électoral à plus de 260 millions de dollars, près de 160 milliards de francs CFA. Une somme conséquente mais nécessaire en vue du retour à l’ordre constitutionnel, selon le gouvernement.

Autre demande : un soutien financier au processus de DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion) des groupes politico-militaires signataires de l’accord de Doha d’août 2022. 32,5 millions et demi de dollars sont nécessaires pour prendre en charge 20 000 ex-combattants selon le ministre.

Moussa Batraki affirme que l’État tchadien doit actuellement décaisser 3 millions de dollars supplémentaires chaque mois pour sa défense. Il a donné les chiffres de 17 000 soldats déployés à la frontière soudanaise, 12 000 à celles du Niger et de la Libye, et 9 500 dans la région du lac Tchad.

