Tchad : L’opération contre les rebelles est « finie », affirme l’armée

L’armée tchadienne a affirmé dimanche 9 mai que l’opération contre les rebelles qui mènent depuis un mois une offensive était « finie ». Les combats ont débuté le 11 avril, jour de l’élection présidentielle au cours de laquelle Idriss Déby Itno avait été réélu pour la sixième fois consécutive. C’est lors de combats entre l’armée et le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT) que le maréchal Déby, monté au front, a été tué.

« La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation (…). Nous avons nettoyé les lieux et il n’y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale, a déclaré le chef d’état-major des armées, Abakar Abdelkérim Daoud. Tout est fini, le territoire national est sécurisé. »

Plusieurs centaines de véhicules et blindés de l’armée tchadienne ont regagné dimanche la capitale tchadienne N’Djamena pour célébrer la fin des opérations dans l’ouest du pays, a constaté un journaliste de l’AFP. L’armée tchadienne a présenté à la presse 156 prisonniers du FACT, ainsi que de nombreux véhicules saisis.