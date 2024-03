Tchad : Mahamat Déby Itno candidat pour la présidentielle

Des partisans de l’ancien parti au pouvoir au Tchad le Mouvement Patriotique du Salut MPS, 200 autres partis politiques ainsi que des milliers d’associations se sont réuni pour l’investiture de l’actuel Président de la transition tchadienne Mahamat Kaka Deby.

C’est sans surprise que cette coalition dite pour un Tchad uni a fait de l’actuel chef de la transition son porte flambeau. Le candidat dit avoir accepté de se présenter après mûre réflexion : « Après une sereine et profonde réflexion, j’ai décidé de donner suite au choix que vous avez porté sur notre modeste personne comme candidat de la coalition pour un Tchad uni. Moi, Mahamat Idriss Deby Itno, je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024 sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni », a déclaré Mahamat Deby Itno, chef de la transition tchadienne et candidat à la Présidentielle.

Cet évènement intervient seulement quelques jours après les incidents violents qui ont secoués Ndjamena la capitale notamment l’attaque contre le siège du parti de l’opposant Yaya Dillo tué au cours de l’assaut, note AfricaNews.

Le désormais candidat Mahamat Deby a confié que jusqu’à sa désignation en tant que candidat, son seul intérêt a toujours été de réconcilier le Tchad : « Je vous avoue que je ne me voyais pas candidat car ma principale préoccupation était de faire aboutir cette transition dans la paix et la stabilité dans un Tchad uni et réconcilié un Tchad où ne plane aucune menace sous son intégrité territoriale, un Tchad débarrassé de toute guerre entre ses fils et un Tchad entier ».

