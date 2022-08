Tchad: Ouverture du « dialogue national inclusif », après plusieurs reports

Le dialogue national inclusif entre l’opposition civile et armée et la junte au pouvoir au Tchad, plusieurs fois reporté, s’ouvre samedi pour trois semaines avec pour objectif de « tourner la page » de la transition et permettre d’organiser des « élections libres et démocratiques ».

Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir en avril 2021 à la tête d’un Conseil militaire de transition (CMT) après la mort de son père Idriss Déby, qui a dirigé le pays d’une main de fer pendant 30 ans, avait promis d’organiser un dialogue avec l’opposition pour permettre le retour du pouvoir aux civils, dans un délai de 18 mois, renouvelable une fois.

Quelque 1.400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et du CMT, se réuniront pendant 21 jours au Palais du 15 Janvier, au cœur de la capitale N’Djamena, pour discuter de la réforme des institutions et d’une nouvelle Constitution, qui sera ensuite soumise à référendum. Les questions de la paix et des libertés fondamentales seront également évoquées. Les délégués se réuniront en différentes commissions.

« Mahamat Idriss Déby doit prononcer un discours d’ouverture, et les travaux du dialogue commenceront dimanche ou lundi », a précisé à l’AFP Saleh Kebzabo, ancien candidat à la présidentielle et opposant à Idriss Déby, premier vice-président du comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI).Tous les délégués ne pourront pas être présents dès le début, comme certains viennent de l’intérieur du pays.