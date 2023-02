Tchad/Soudan : Communiqué commun

À l’invitation du président tchadien MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, le Président du Conseil de Souveraineté du Soudan ABDEL FATTAH AL-BURHAN a effectué une visite d’amitié et de travail au Tchad, le week end dernier.

Au cours de cette rencontre, les deux Chefs d’État se sont entretenus sur des questions d’intérêt commun dans divers domaines.

Le communiqué commun publié à cette occasion indique qu’abordant la situation sécuritaire dans la zone frontière, les deux Présidents ont souligné l’urgence de renforcer la capacité opérationnelle de la Force Mixte Tchad-Soudan, pour faire face aux défis sécuritaires qui sont de plus en plus fréquents dans la zone frontière des deux pays en établissant des relations directes et continues entre les différents corps concernés, notamment la Défense, la Sécurité et la protection des réfugiés et déplacés.

Les deux parties ont convenu de la nécessité d’engager des actions fortes et conséquentes pour contenir l’immigration irrégulière et le trafic des armes.

En outre, ils ont soulevé la nécessité d’opérationnaliser la Force Mixte Tripartite Soudan/RCA/Tchad créée le 18 janvier 2005 à Khartoum pour la lutte contre l’insécurité aux frontières communes des trois pays.

Sur un autre plan, les deux Chefs d’État ont exprimé leur préoccupation sur la menace de déstabilisation que présente la situation sécuritaire en Libye sur les pays voisins.



Ils ont également exprimé leur préoccupation face à la persistance des groupes terroristes au Sahel et leur extension sur le continent.

Les deux parties ont souligné, par ailleurs, l’urgence de matérialiser au plus vite le projet de chemin de fer Tchad-Soudan et de mettre en place les infrastructures routières propres à promouvoir les échanges économiques et commerciaux.

