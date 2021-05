Tel n’est-t-il pas pris qui croyait prendre?

Le rideau est finalement tombé, en en levant un autre bien sûr, sur cette affaire du coup d’Etat soft que fomenterait le chef de l’Etat que nous rapportions hier comme beaucoup d’autres faits divers. Personne, hormis Ennahdha, ne semble en effet vouloir y croire. « Le document fuité n’est que vieilles idées sous de nouveaux dehors. Et ceux qui préconisent de telles options devraient se revoir, aller au dialogue et s’éloigner des options qui ne profitent pas à la Tunisie, à sa révolution … », pouvait-on lire dans un Post mis en ligne sur la page du parti islamiste tunisien par le truchement de son porte-parole Fethi Ayadi, qui donnait ainsi du crédit à la théorie du complot de Kais Saïed. L’attaché diplomatique de la présidence de la présidence de la République [ar], avait un autre son de cloche, qui laisserait presque fenêtre ouverte à une interprétation autre que le simple déni de toute tentation complotiste

On va, de notre côté, donner du crédit aux « informations » dévoilées par les supporters du chef de l’Etat tunisien, et qui disent que le document fuité n’est qu’un document confectionné par une filiale londonienne de la chaîne TV qatarie « Al jazeera », qui s’était déjà illustrée par la confection de ladite révolution de 2011.

Cette chaîne est par ailleurs domiciliée au Qatar que visitait dernièrement le gourou du parti islamiste tunisien, pays avec lequel la Tunisie entretient des relations pour le moins bizarroïdes. On dit ainsi de ce pays qu’il est supporter d’Ennahdha que combat Kais Saïed et a maintes fois accusée de plus d’un tort et même davantage. Le Qatar qui serait aussi le soutien financier de tous les Frères musulmans qu’une partie de la société tunisienne dénigre et méprise. C’est pourtant aussi le pays qu’avait visité le ministre des Finances de la même Tunisie, et avec lequel le chef de l’Etat tunisien signait lui-même en novembre dernier 80 accords et mémorandums d’entente. Allez-y comprendre quelque chose !

Force est cependant de rappeler que le même Kais Saïed avait joué et joue encore le même jeu de complotiste depuis plus de 19 mois à Carthage. Personne, en effet, n’a oublié les multiples fois et apparitions où le chef de l’Etat tunisien avait crié, en plein public ou devant les caméras, aux complots contre sa fonction et contre l’Etat. Il n’avait jamais consenti à mettre les images sur les mots et les noms sur les accusés. Mais toute la scène politique tunisienne savait de qui il voulait parler : d’Ennahdha et de son leader Rached Ghannouchi

Manifestement (non pour essayer de comprendre les possibles motivations du parti islamiste tunisien et encore moins pour lui donner raison), Ghannouchi et son parti ont vite fait de comprendre que le seul moyen de répondre à Kais Saïed pourrait être d’utiliser contre lui le même complotisme dont il l’accuse.

Dans tous les cas, tout cela ne veut dire qu’une chose. Celle que la guerre froide continue de plus belle entre Kais Saïed et Rached Ghannouchi, on en convient tous, à travers Hichem Mechichi. Le tout, dans un complet déni des défis économiques et financiers que traverse le pays dont ils se font allègrement la guerre, des prérogatives et des pouvoirs ! Un déni, qui fait désormais de ce pays un mendiant des aides, des dons et autres dettes, dans une glauque atmosphère d’instabilité politique et gouvernementale !