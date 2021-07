TelNet s’oriente vers le ciel

Telnet et le fabricant français des produits pour les marchés de défense et du spatial, HEMERIA annoncent la signature d’un accord franco-tunisien autour du spatial. v Avancement dans la mise en place d’un centre de recherche et de formation dans le domaine spatial avec l’agence spatiale russe Roscosmos.

Sinon, les produits d’exploitation du Groupe Telnet Holding sont passés de 19 852 940 dinars au 30 juin 2020 à 24 093 849 dinars au 30 juin 2021 soit une évolution de 21,36%. Au 30 juin 2021, les activités R&D ont connu une évolution remarquable de 25,30% par rapport au 30 juin 2020 .cette évolution est marquée, essentiellement par l’accroissement du volume d’affaires au niveau de l’activité Monétique (+31,4%), l’activité MultiMedia (+22,7%) et l’activité Télécom (+9,9%). Au 30 juin 2021, l’activité du pôle télécom a connu une évolution de 41,94% par rapport au 30 juin2020. Au 30 juin 2021, l’activité du pôle PLM a connu une légère régression de -2,65% par rapport au 30 juin2020.