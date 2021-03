Quelques nuages passagers sur la plupart des régions. Ils seront plus abondants sur le nord, et le centre-est, accompagnés de pluies éparses.

Températures en légère hausse. Les maximales oscielleront entre 13°c et 18°c dans le centre et le nord, et atteindront 11°c dans les hauteurs. Elles varieront entre 17°c et 21°c dans le sud.

La vitesse des vents connaîtra une baisse. Elle atteindra 30 km/h. Mer un peu agitée mais les activités maritimes demeurent possibles.