Temps automnal avec des températures en nette baisse

Ce samedi, il est prévu des passages nuageux sur la plupart des régions qui seront parfois intenses sur le Nord avec des cellules orageuses accompagnées de quelques pluies.

Les Vents souffleront très forts de secteur Ouest atteignant 40 à 60 km/h et atteindront temporairement 80 km/h sous forme de rafales près des côtes Est et 30 à 50 km/h, sur le reste de régions.

La mer sera très agitée dans le Nord, très agitée localement agitée, dans le reste des côtes.

Les températures seront en nette baisse, les maximales varieront entre 19 et 24 degrés, dans le Nord et les hauteurs, et entre 30 et 35 degrés, dans le reste des régions.