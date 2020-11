Le Temps sera localement brumeux, vendredi matin, dans les zones basses, puis le ciel sera partiellement voilé, parfois très nuageux au Nord.

Vents forts qui nécessitent une vigilance à l’extrême nord-ouest, sa vitesse atteindra 50 km/h. La mer sera agitée à très agitée à Serrat et peu agitée sur le reste des côtes.

La température est stable et les maximales varieront entre 20 et 24 degrés dans les régions de l’est et entre 25 et 29 degrés, dans l’ouest du pays.

