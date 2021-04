Temps marqué par des averses hivernales

Le temps sera marqué par des averses hivernales, la chute des pluies se poursuivra dans la plupart des régions, selon l’Institut national de la météorologie.Des pluies orageuses sont attendues sur le Nord, le centre et localement le Sud.

Une baisse des températures à des niveaux inférieurs à la moyenne est prévue, à des taux variant entre 8 à 10 degrés. Notons que les températures maximales oscilleront entre 10 et 15 degrés, au Nord et au Centre, dans la limite de 8 degrés dans les hauteurs. Elles oscilleront entre 15 et 20 degrés au Sud.Vent moins fort, avec une vitesse maximale de 40 km/h. Mer très agitée à agitée