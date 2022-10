Le temps, ce samedi, sera passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des pluies locales et temporairement orageuses au Nord-ouest, en fin d’après-midi.

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 22 et 27 degrés dans le Nord et entre 27 et 33 degrés dans le reste des régions.

Le vent sera fort et atteindra 50km/H près des côtes et sera modéré dans le reste des régions, tandis que la mer sera très agitée.