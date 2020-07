Temps peu nuageux et baisse de la vitesse du vent

La journée de ce dimanche 19 juillet 2020 sera marquée par une baisse de la vitesse du vent, ne dépassant pas les 40km/h, annonce l’institut national de la météorologie (INS).

La mer sera peu agitée et favorable aux différentes activités maritimes.

Les températures varieront entre 27°C et 33°C dans le nord et les régions cotières et entre 33°C et 38°C dans le reste du pays.

L’apparition de cellules orageuses est attendue l’après-midi sur les gouvernorats de Gafsa et de Kasserine et ciel peu nuageux sur le reste des régions.