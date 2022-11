Le temps sera marqué mardi, par l’apparition d’un brouillard localement, aux premières heures de la journée, sur les côtes Est, devenant dense, sur les zones basses et les zones avoisinants les barrages, les forêts et les oueds, entraînant une diminution de la visibilité horizontale sur l’ensemble du pays.L’Institut national de la météorologie (INM) a appelé dans ce cadre, les usagers de la route à faire preuve de vigilance notamment, dans les autoroutes. Après la dissipation du brouillard, le temps sera, peu nuageux. Le vent soufflera faible à modéré et la mer sera généralement, peu agitée.Une légère hausse des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 24 et 28 degrés.Ghada



