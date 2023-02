Tennis-Classement ATP: le Serbe Djokovic de nouveau leader

Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur à Melbourne

pour la dixième fois dimanche, a récupère son trône à la tête du classement

ATP, publié lundi, détrônant l’Espagnol Carlos Alcaraz, forfait pour l’Open

d’Australie et qui est désormais N.2 mondial.

Grâce à son 22e titre du Grand Chelem, le joueur de 35 ans a gagné quatre

places, devant N.1 mondial pour la 374e semaine, depuis juillet 2011 et sa

première accession au sommet du tennis mondial.

Battu en finale par le « Djoker », le Grec Stefanos Tsitsipas grimpe d’une

place, au 3e rang, au détriment du Norvégien Casper Ruud, et retrouve le

meilleur classement de sa carrière, déjà atteint une première fois en août

2021.

Le Russe Andrey Rublev, dominé en quarts de finale par Djokovic à

Melbourne, est 5e, en hausse d’une place, et retrouve lui aussi le meilleur

classement de sa carrière.

L’Espagnol Rafael Nadal, éliminé dès le 2e tour du Majeur australien, a

perdu quatre places et recule au 6e rang mondial.

Parmi les autres joueurs du Top 20, le Russe Karen Khachanov,

demi-finaliste à Melbourne, a connu un gain de sept places, en 13e

position.

La plus belle progression est à l’actif de l’Américain Tommy Paul,

également sorti en demi-finale, qui gagne 16 positions et intègre le Top 20

pour la première fois à 25 ans, à la 19e place.

Son compatriote Ben Shelton, qu’il a éliminé en quarts, enregistre lui la

meilleure progression du Top 100, avec 45 places gagnées, au 44e rang.

Classement ATP publié lundi:

Novak Djokovic (SRB) 7070 pts (+4) Carlos Alcaraz (ESP) 6730 (-1) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6195 (+1) Casper Ruud (NOR) 5765 (-1) Andrey Rublev (RUS) 4200 (+1) Rafael Nadal (ESP) 3815 (-4) Félix Auger-Aliassime (CAN) 3715 Taylor Fritz (USA) 3410 (+1) Holger Rune (DEN) 3046 (+1) Hubert Hurkacz (POL) 2995 (+1) Cameron Norrie (GBR) 2760 (+1) Daniil Medvedev (RUS) 2750 (-4) Karen Khachanov (RUS) 2515 (+7) Alexander Zverev (GER) 2425 (-1) Frances Tiafoe (USA) 2305 (+2) Pablo Carreo (ESP) 2285 (-1) Jannik Sinner (ITA) 2195 (-1) Lorenzo Musetti (ITA) 1925 (+1) Tommy Paul (USA) 1835 (+16) Nick Kyrgios (AUS) 1825 (+1)