Tennis-Classement mondial WTA : La Tunisienne Ons Jabeur perd une place et se retrouve 5e

Eliminée au 3e tour du tornoi d’Indian Well, la Tunisienne Ons Jabeur a décé sa 4e place à la Française Caroline Garcia, au classement mondiale WTA publié ce lundi pour se retourver 5e.

Jabeur avait, rappelle-t-on du observer un repos forcé et déclarer forfait pour les tournois de Doha (500) et Dubaï (1000) en raison d’une « petite chirurgie » indispensable.

Pour sa part, la Kazakhe Elena Rybakina, ayant remporté dimanche à Indian Wells le 4e titre de sa carrière, poursuit son ascension dans le Top 10 du classement mondial de la WTA, où elle occupe désormais le 7e rang, avec 3720 points.

La joueuse de 23 ans a progressé de trois places après son sacre à Indian

Wells et atteint le meilleur classement de sa carrière, alors que la

Polonaise Iga Swiatek, sacrée en 2022 et qu’elle avait justement éliminée

en demi-finale en Californie, continue de mener les débats.

De son côté, la Bélarusse Aryna Sabalenka, dominée en finale à Indian

Wells par Rybakina, est toujours 2e devant l’Américaine Jessica Pegula.

Finaliste à Indian Wells en 2022, puis simple demi-finaliste un an plus

tard, la Grecque Maria Sakkari chute du 7e au 10e rang, alors qu’un peu

plus bas dans le classement, une autre polonaise, Magda Linette (19e) fait

à 31 ans son entrée dans le Top 20, dont sort l’ex-N.1 mondiale, la

roumaine Simona Halep (25e, -6), suspendue fin octobre dernier pour dopage.

Top 20 de la WTA, le 20 mars : 1). Iga Swiatek (POL) 9975 pts 2). Aryna Sabalenka (BLR) 6740 3). Jessica Pegula (USA) 5605 4). Caroline Garcia (FRA) 4990 (+1) 5). Ons Jabeur (TUN) 4976 (-1) 6). Cori Gauff (USA) 4401 7). Elena Rybakina (KAZ) 3720 (+3) 8). Daria Kasatkina (RUS) 3375 9). Belinda Bencic (SUI) 3360 10). Maria Sakkari (GRE) 3191 (-3) 11). Veronika Kudermetova (RUS) 2470 12). Petra Kvitová (CZE) 2377 (+3) 13). Barbora Krejcíkova (CZE) 2324 (+3) 14). Beatriz Haddad Maia (BRA) 2276 (-1) 15). Liudmila Samsonova (RUS) 2191 (-3) 16). Victoria Azarenka (BLR) 2182 (-2) 17). Karolína Plískova (CZE) 2155 18). Ekaterina Alexandrova (RUS) 2005 19). Magda Linette (POL) 1770 (+2) 20). Donna Vekic (CRO) 1662 (+3)