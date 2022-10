Tennis – Classement WTA : La tunisienne Ons Jabeur 2e mondiale depuis sept semaines

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa deuxième place mondiale au classement WTA, et ce depuis sept semaines de suite.

Jabeur, finaliste à Wimbledon et à l’US Open est parvenu à demeurer dauphine de la polonaise Iga Swiatek depuis près de deux mois.

Ces résultats probants de la saison lui ont valu notamment d’être directement qualifiée pour le tableau final du tournoi américain de Texas qui mettra aux prises les huit joueuses ayant réaliser les meilleurs résultats en 2022.

A noter, que le top 10 mondial, dominé par Swiatek (10335 pts), et la Tunisienne (4555 pts), a vu l’Estonienne Anett Kontavet quitter les dix premières places pour régresser au 17e rang et l’Espagnole Paula Badosa (4316 pts) retrouver la 3e place à la faveur de son sacre à Guadalajara.

L’américaine Coco Gauff se hisse, quant à elle, à la 4e place (3271 pts), et la grecque Maria Sakkari se classe 5e (3121 pts).

