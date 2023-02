Tennis-Classement WTA: Ons Jabeur perd une place et se retrouve 3e mondiale

La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a cédé sa place de dauphine de la polonaise Iga Swaitek au classement WTA mondial, pour se retrouver 3e, après son élimination à l’Open D’Australie (Premier Grand Chelem de la saison) qui s’est clôturé hier dimanche.

Jabeur avait pourtant abordé le tournoi en étant toujours 2e mondiale avant d’être éliminé et de devoir sa place de dauphine à la Bélarusse Aryna Sabalenka, sacrée chez les dames.

De con côté, la polonaise Swaitek a conservé sa pôle position, tandis que l’américaine Jessica Pegula et la française Carolina Garcia ont, toutes deux, régressé respectivement à la 4e et 5e places.

Pour sa part, la Kazakhe, Elena Rybakina, finaliste en Australie a fait un bond de 15 places pour accéder au top 10 mondial (10e).