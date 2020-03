Tennis de Table (Coronavirus) – la journée mondiale de la discipline célébrée à domicile (ITTF)

La célébration annuelle de la journée

mondiale du tennis de table, prévue le 6 avril, aura lieu aux domiciles, à

travers les réseaux sociaux, une opération inédite, a indiqué la Fédération

internationale de la discipline (ITTF) sur son site officiel.

“La célébration annuelle de la journée mondiale du tennis de table prendra

une forme très différentes des années précédentes, et à partir du domicile,

au lieu des rassemblements sociaux traditionnels, des activités de tennis

de table occasionnelles et des événements caritatifs qui ont lieu dans le

monde”, a annoncé l’instance internationale, en raison de la pandémie du

nouveau coronavirus (Covid-19) qui a confiné les joueurs dans leurs

domiciles.

En effet, une fois n’est pas coutume, les adeptes de tennis de table

seront engagés dans le sport comme jamais auparavant via des initiatives

spéciales prévues sur les médias sociaux.

Gérée par la Fondation ITTF et soutenue par l’ITTF, la Journée mondiale du

tennis de table s’est considérablement développée d’année en année avec un

record de 922 événements dans 107 pays enregistrés en 2019.

Alors que la Journée mondiale du tennis de table 2020 prend une tournure

différente aux procédures pour accueillir tous ceux qui ont besoin de

rester à la maison dans la période actuelle, l’ITTF donne un aperçu.

“ça sera le plus long rallye de l’histoire du tennis de table qui marquera

cette journée mondiale, et tout le monde peut participer”, a souligné le

site de l’instance, invitant les participants à s’inscrire sur les réseaux

sociaux retenus pour la circonstance.

Les participants peuvent utiliser tous les objets aléatoires qu’ils ont à

la maison dans (leur chambre, cuisine, salon, jardin, garage ou même à

l’extérieur) pour frapper la balle et filmer la vidéo de n’importe où.

“Les clips vidéo les plus fous et les plus drôles seront combinés pour

créer le plus long rallye en ligne jamais publié, qui sera visible sur les

réseaux sociaux de l’ITTF et de la Fondation ITTF, le 6 avril 2020.