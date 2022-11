Tennis: la Bélarusse Sabalenka affrontera la Française Caroline Garcia enfinale du Masters WTA

Le Bélarusse Aryna Sabalenka, 7e joueuse mondiale, s’est qualifiée pour sa première finale du Masters WTA, après sa victoire surprise 6-2, 2-6, 6-1 aux dépens de la Polonaise N.1 mondiale Iga Swiatek, dimanche à Fort Worth (Texas).

La Bélarusse de 24 ans tentera de remporter ce prestigieux tournoi, lundi,

contre la Française Caroline Garcia (N.6), qui a elle battu 6-3, 6-2 la

Grecque Maria Sakkari (N.5) dans l’autre demi-finale.

Sabalenka est toujours en quête d’un premier titre en 2022, qui serait le

12e de sa carrière et de surcroit le plus prestigieux, pour sa deuxième

participation à cette épreuve.

De son côté, la Française, N.6 Mondiale, a fait d’ores et déjà mieux qu’en

2017 lorsqu’elle avait échoué en demi-finale pour sa première participation

à l’épreuve.

Troisième Française à atteindre ce stade de la prestigieuse épreuve, elle

peut devenir la deuxième à ajouter son nom au palmarès, après Amélie

Mauresmo, sacrée aux dépens de Mary Pierce en 2005, lors d’une finale 100%

tricolore d’un autre temps.