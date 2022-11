Tennis – Masters ATP: Novak Djokovic bien lancé

Sans être dominateur, Novak Djokovic a été plus efficace que Stefanos Tsitsipas qu’il a battu 6-4, 7-6 (7/4), lundi à Turin pour lancer sa quête d’un sixième titre aux Masters.

Djokovic, 35 ans, a ainsi réussi le break dès le premier jeu de la partie et a ensuite tranquillement conservé son avantage.

Tsitsipas, 24 ans, vainqueur en 2019 du tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, a réussi plus d’aces (9 à 3) et n’a pas commis de double faute (2 pour Djokovic), mais à l’échange, il n’a pas su gagner les points importants.

Dans la seconde manche, le N.8 mondial serbe a offert à son adversaire, sa seule balle de break de la partie en commettant deux doubles fautes d’affilée, mais Tsitsipas (3e) n’a pas su saisir sa chance et les deux hommes en sont arrivés au tie break.

Et là encore, Djokovic a sorti le coup qu’il fallait au moment où il fallait: un magnifique passing shot de revers pour créer un mini écart (3/1).

Momentanément assommé, son adversaire grec s’est laissé distancer 5/1 et n’a jamais refait son retard, s’inclinant sur un service gagnant de Djokovic.

Avec cette victoire en deux sets, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem prend la tête du groupe Vert devant le Russe Andrey Rublev (7e) qui a battu son compatriote Daniil Medvedev (5e) en trois manches.

