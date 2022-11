Tennis – Masters ATP: Rafael Nadal éliminé, Carlos Alcaraz reste N.1 mondial

Rafael Nadal a été éliminé mardi des Masters ATP à Turin après deux défaites en autant de matchs et parce que Casper Ruud a remporté un set contre Taylor Fritz, ce qui assure à Carlos Alcaraz de terminer l’année N.1 mondial, selon l’ATP.

Depuis sa défaite contre Fritz pour son entrée en lice dimanche, Nadal, 2e mondial, devait remporter les Masters pour détrôner Alcaraz.

Mais le Majorquin de 36 ans a encore perdu contre Auger-Aliassime en deux sets et la manche remportée par Ruud contre Fritz, la première du match, condamne Nadal à la différence de sets même s’il bat le Norvégien, jeudi, pour son dernier match, selon l’instance qui régit le circuit professionnel masculin.

Alcaraz était devenu à 19 ans le plus jeune joueur de l’histoire du classement ATP (depuis 1973) à devenir N.1 mondial en remportant l’US Open en septembre.

Il devient désormais le plus jeune à terminer la saison au sommet de la hiérarchie mondiale.

En outre, il est le premier joueur à terminer une saison N.1 mondial à la place d’un joueur du Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray) depuis Andy Roddick en 2003.

