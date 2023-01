Tennis: « Mon objectif cette année encore est celui de décrocher un titre de Grad Chelem »

La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur (2e mondiale) a qualifié 2022 d’année exceptionnelle pour elle et qu’elle fera de son mieux pour décrocher son premier titre de grand Chelem en 2023.

Jabeur qui s’exprimait dans une déclaration faite en marque de sa participation à l’Open d’Australie, a affirmé avoir été prête pour un sacre en Grand Chelem en 2022, et qu’elle sera davantage concentrée cette année.

En 2022, la tenniswoman tunisienne avait perdu une finale à Winbledon et la finale du flushing meadows.

« Ce qui compte en 2023 est de joueur avec davantage de confiance et de concentration. Je suis heureuse d’avoir disputé deux finales de Grand Chelem », a-t-elle lancé.

Et Jabeur d’ajouter: « J’ai énormément travaillé pour m’améliorer et j’ai un pré-sentiment que 2023 sera exceptionnelle ».

Pour rappel, Ons Jabeur a été exempte du premier tour du tournoi d’Adélaïde.

- Publicité-